Rusya: Müttefiklerin İkinci Dünya Savaşı’na katkısı abartılmamalı

Bugün Avrupa’da, Nazi güçlerine karşı düzenlenen Normandiya Çıkarması’nın 75. yıldönümü kutlandı.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, "Avrupa’daki İkinci Cephe’deki çatışmalarda tüm hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Elbette bu cepheyi abartmamak lazım. Üstelik Sovyetler Birliği’nin titanik çabanın değeri azaltmamak lazım. Sovyetler Birliği’nin bu çabaları olmasaydı zafer olmazdı" dedi.

Rus diplomat, "Tarihçilerin kaydettiği gibi, Normandiya çıkarmasının İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Anavatan Savaşı’nın sonucu üzerinde büyük bir etkisi olmadı. Bu sonuç zaten Kızıl Ordu’nun öncelikle Stalingrad ve Kursk’ta aldığı zaferlerle önceden belirlenmişti" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ve ABD’nin uzun süre boyunca lokal önem taşıyan operasyonlarla yetinerek İkinci Cephe kararını uzattığını hatırlatan Zaharova, “Almanya’nın Doğu’daki muazzam kayıplarından dolayı askeri gücünün azami derecede zayıflamasını bekleme ve bununla Batı’daki kayıplarını azaltma arzusu vardı. Bu, tekrar ediyorum tarihçilerin görüşü” diye konuştu.

Zaharova, yorumunu şöyle sürdürdü:

"Maalesef ülkemiz çok büyük kayıplar verirken, ki çoğu ülke şimdi bunu hatırlamamayı tercih ediyor, Batı politik çıkar peşindeydi. İkinci Cephe’nin açılması, geç olsa dahi, Sovyetler Birliği ordusunun işini kolaylaştırmalıydı. Ancak gerçekte, Ardenler’de Nazilerden yenilgi alan Batılı müttefikleri kurtarmak zorunda kaldık. Partnerlerimizin bunu hatırlamasını umuyoruz."