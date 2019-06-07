Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Simonyan hastaneye kaldırıldı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Moskova'da yayın yapan 'Echo of Moscow' adlı bir radyo kanalında, muhalefet aktivistlerinden birinin provokasyonu sonucunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Öğrenilen bilgiye göre, bir muhalif aktivist Simonyan'ı elinde kamerayla takip etti ve Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin hakkında 'neyin uygunsuz ve kışkırtıcı sorular olarak kabul edildiği' yönünde çok sayıda provokatif içerikli soru yöneltti.

Bunun üzerina rahatsızlanan Simonyan hastaneye kaldırıldı.