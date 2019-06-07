Rusya'dan dolara karşı yeni hamle: Rubleyle petrol satışına başlandı

Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirten Rus petrol şirketi Gazprom Neft Başkanı Aleksandr Dyukov, yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceklerini vurguladı.

Doların Rus pazarındaki etkisini azaltmak için çalışmalar yürüten Rusya, bu alanda önemli bir adım daha attı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulunan Dyukov, "Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladık. Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz" dedi.

'EURO VE YUAN ÜZERİNDEN DE SATIŞ YAPABİLİRİZ'

Sözleşmeleri euro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı euro veya yuan üzerinden de yapabiliriz, anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı" dedi.

Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un ihracat kolu olan Gazprom Export’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğalgaz satıldığı bildirilmişti.