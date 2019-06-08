Rostec: Latin Amerika'da bin kişilik temsilciliğimiz olduğu haberi gerçek dışı

Sputnik’e konuşan Çemezov, "Latin Amerika’daki bin kişilik temsilciliğimizin kadrosunda indirime gidildiği haberleri yapıldı. Ama bizim orada o kadarlık bir temsilciliğimiz hiçbir zaman olmadı ki. Sadece 10 kişinin çalıştığı bir temsilciliğimiz var. Bu tamamen 'fake news' ama ilginç olan şu ki; (ABD Başkanı Donald) Trump bile bu habere yorum yaptı" dedi.

Rostec’i en çok ilgilendiren pazarların Arap dünyası, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika olduğunu dile getiren Çemezov, "(Rusya’nın askeri ihracat şirketi) Rosoboroneksport, 2018’de 13.7 milyar dolarlık yeni rekor kırdı. Bu rakam, teçhizatın yurt dışına satılmasından elde edilen gelir. Gerçi elimizde en az 50 milyar dolarlık sipariş portföyümüz var, yani bu portföy her türlü planı hayata geçirme fırsatını veriyor" ifadelerini kullandı.