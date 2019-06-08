Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye F-35’leri kullanarak yaptığı şantaj girişimi işe yaramaz

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord’un, ‘Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacağını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik’ şeklindeki ifadelerini Facebook hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Klintseviç, “ABD, alışılageldiği gibi şantajla uğraşmaya devam ediyor. Ancak bu durumda, Amerikalıların tüm çabalarına rağmen, Kuzey Akım-2 projesinde de olduğu gibi bu (şantaj girişimi) işe yaramayacak. Bu olmayacak, zira artık birçok ülke, siyasi spekülasyonlara boyun eğmeyerek ulusal çıkarlarını her şeyin başında tutuyor” ifadelerini kullandı.