Roskosmos Başkanı Rogozin: Elon Musk’ı işe almam

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk’ı işe almayacağını belirtti.

Rogozin, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin, “Yeniden kullanılabilir roketler geliştirmek için Musk’ı işe almaya ne dersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, kendi uzmanlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

SpaceX kurucusuyla görüşmeye karşı olmadığını dile getiren Rogozin, “Eğer bir iş için buraya gelirse büyük bir zevkle onunla görüşürüm” dedi.

Ancak özel olarak Musk’ı davet etme niyetinde olmadığını kaydeden Rogozin, “O çok meşgul bir insan, ben de meşgul bir insanım, ne diye davet edeyim?” diye ekledi.