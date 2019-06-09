Kremlin, bu yılki Putin'le Direkt Hat programının tarihini açıkladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in halktan gelen soruları yanıtlayacağı Direkt Hat programı 20 Haziran'da Moskova saatiyle 12:00'da (TSİ ile aynı) gerçekleştirilecek.

Program Rusya'da Pervıy Kanal, Rossiya 1, Rossiya 24, NTV, MIR ve OTR televizyon kanalları ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossiya radyo istasyonlarından canlı olarak yayınlanacak.

Soruların alımına 9 Haziran 8:00’da başlandı ve 20 Haziran'daki programın sonuna değin alımlara devam edilecek.

Direkt Hat'ta Putin’e yöneltilecek sorular internet veya telefon üzerinden aktarılıyor. Rus lidere ülkedeki ekonomi, sağlık, eğitim ve önemli siyasi konulardan sorular geliyor.

Geçen yıl 7 Haziran’da gerçekleştirilen Direkt Hat programı dört saatten fazla sürmüştü. İlki Nisan 2001’de gerçekleşen ve o tarihten bu yana her yıl düzenlenen Direkt Hat programının bu yıl 17.’si olacak.