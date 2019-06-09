Rusya Dışişleri: ABD Rus-Çin ilişkilerini zayıflatmak için her şeyi yapacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri zayıflatmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ve bu amaçlarına ulaşmaya yönelik planlarını uygulamaya koyduklarını belirtti.

Rossiya-1 televizyonunda konuşan Zaharova, ABD’nin Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri zayıflatmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını ve bunu gerçekleştirmeye yönelik planlarını şimdiden uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Zaharova, "Onlar (ABD) Moskova ve Pekin arasındaki mevcut işbirliğini en azından zayıflatmak için her şeyi yapmaya çalışacaklar, tüm kozlar masada olacak. Ve hatta şimdiden başladı, şu an itibarıyla uygulamaya konulan programlar, planlar var" diye konuştu.

Rus diplomat, Batılıların Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerde olan gelişmelerden ‘çok korktuklarını’ da sözlerine ekledi.

Geçen çarşamba üç günlük resmi ziyaret için Rusya’ya gelen Çin lideri Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmiş ve daha sonra St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun en önemli konuğu olmuştu.

Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde genişlediğini ve gelişiminin en iyi döneminden geçtiğini vurgulayan Şi, Moskova ve Pekin’in kararlılıkla birbirilerini desteklediklerini ve kilit öneme sahip çıkarlarını karşılıklı olarak müdafaa ettiklerini ifade etmişti.