Rusya’nın üç büyük gazetesinden ev hapsine gönderilen gazeteciye manşetten destek: Hepimiz İvan Golunov'uz

Vedomosti, Kommersant ve RBK gibi Rusya’nın önde gelen basın kuruluşları bugünkü gazetelerinde uyuşturucu satma teşebbüsü suçlamasıyla gözaltına alınan ve daha sonra hakkında tedbir amaçlı ev hapsi verilen Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov için ağız birliği yaptı.

Gazeteler “Hepimiz İvan Golunov’uz” manşetiyle çıkarken, ilk sayfada başka başlığa yer verilmedi. Ayrıca üç gazete tarihlerinde ilk kez manşetlerini ortak bir açıklama için ayırmış oldu.

Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова



Три ведущих деловых издания выступили с совместным заявлением в связи с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиковhttps://t.co/nzWPmmJPuH pic.twitter.com/kHeElVp23P — РБК (@ru_rbc) June 9, 2019

​Açıklamada mahkemenin Golunov’u hapishanede değil ev hapsinde tutma kararının daha makul olduğu belirtirken “İvan Golunov’un suçluluğuna ilişkin soruşturma çerçevesinde sunulan kanıtları ikna edici bulmuyoruz. Gözaltına alınma koşulları da soruşturma işlemleri sırasında yasaların ihlal edildiğine dair büyük şüphe uyandırıyor” ifadeleri kullanıldı.

“Golunov’un gözaltına alınması ve tutuklanmasının gazetecilik faaliyetleri ile bağlantılı olduğu ihtimalini dışlamıyoruz” denilen açıklamada gazetecinin gözaltı işlemlerinde yer alan İçişleri Bakanlığı görevlilerinin eylemlerinin detaylı biçimde incelenmesi ve bu detayların basına verilmesi talep edildi.

Açıklamada “Bu taleplerin gerçekleştirilmesi sadece Rusya’daki gazetecilik toplumu için değil tüm Rus halkı için gerekli. Herkes için yasalara uyulmasını talep ediyoruz” ifadelerine de yer verildi.

Diğer yandan Sputnik’e konuşan Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Baş Serbest Narkoloğu Yevgeniy Bryun, Meduza internet gazetesi çalışanı Golunov üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını ifade etti.

Bryun, soruşturmanın devam ettiğini de belirtti.

Daha sonra Golunov’un avukatı Pavel Çikov da, müvekkilinden alınan avuçiçi ve tırnak örneklerinde uyuşturucu madde bulunmadığını söyledi.

GÖZALTI SIRASINDA ÜZERİNDE RT TİŞÖRTÜ VARDI

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Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da Golunov gözaltına alınırken üzerinde RT tişörtü bulunup bulunmadığına yönelik sorulara yanıt verdi.

Twitter’dan açıklama yapan Simonyan “Golunov’un üzerinde gözaltı sırasında RT tişörtü olduğunun doğru olup olmadığını soruyorlar. Evet doğru. Bunun ne anlama geldiğini ya da bir anlamı var mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Спрашивают, правда ли на Голунове во время задержания была фирменная футболка RT. Ну да, правда. Не знаю, что это значит и значит ли что-либо. pic.twitter.com/KiZdmswlcI — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 9, 2019

​Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da cuma günü yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı. Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırtçantasına yerleştirildiğini savunuyor.

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mihail Fedotov, yolsuzlukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Golunov’un gazetecilik faaliyetleri yüzünden gözaltına alınmış olabileceğini kaydetmişti.