Kommersant: Rusya'da yaklaşık 900 bin kişinin bilgileri internete sızdı

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Rusya’da OTP Bank, Alfa Bank ve HKF Bank müşterisi olan yaklaşık 900 bin kişinin kişisel bilgileri internete sızdı. Müşterilerin isimleri, telefon numaraları, kimlik bilgileri ve iş yerleri herkes tarafından erişilebilir hale geldi.

Kommersant gazetesi, Rusya’nın OTP Bank, Alfa Bank ve HKF Bank müşterisi yaklaşık 900 bin kişinin bilgilerinin internete sızdığını aktardı. Habere göre, veri sızıntıları mayıs ayı sonunda gerçekleşti.

Sızıntının ardından müşterilerin isim, telefon numaraları, kimlik ve nerede çalıştıklarına dair bilgilerin yanı sıra ev adresi bilgileri erişime açıldı.

Veri tabanlarındaki bilgiler birkaç yıl önce toplandı, ancak bilgiler hâlâ güncel durumda.

Uzmanlar bilgileri sızan kişilerin spam veya dolandırıcılık faaliyetleri ile karşılaşabileceğini belirtti.

Gazetenin ulaştığı 24 bin 400 kişilik veri tabanlarından birinde özellikle Rusya’nın Kuzeybatı Federal Bölgesi’nden kişilerin bilgilerinin toplandığı görüldü. İşyeri bilgileri doğrultusunda veri tabanında İçişleri Bakanlığı’ndan 500 kişi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) 40 kişinin bilgileri olduğu öğrenildi.

İkinci veri tabanında ise Rusya’nın dört bir yanından 800 bin kişinin verileri yer aldı. Bu veri tabanındaki bilgilerinin en son güncellik tarihi 2013.

OTP Bank konuyla ilgili bir sızıntı tespit etmedikleri ve sızıntıyı önlemek için tedbir aldıkları açıklamasını yaptı. Diğer iki banka ise bu bilgilerin doğru olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.