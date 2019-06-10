Peskov: Ev hapsi verilen Rus gazeteci Golunov’la ilgili konuyu çok detaylı biçimde takip ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hakkında ev hapsi kararı verilen Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’la ilgili konuyu çok detaylı biçimde takip ettiklerini söyledi. Peskov, konuyla ilgili bir ihlal olup olmadığını Başsavcılık ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki diğer kurumların ele alması gerektiğini kaydetti.

Peskov, Golunov'un evinde yapılan aramaya dair yayınlanan dosyada yanlışlıkla başka bir narkotik operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğraflarının eklenmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na duyulan güvenin sarsılıp sarsılmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

İçişleri Bakanlığı dosyayı yayınlamasından kısa bir süre sonra yanlışlıkla eklenen fotoğrafları sitesinden kaldırmıştı.

Peskov şunları söyledi: “Bu soruyu cevaplama hakkını kendimde görmüyorum, mümkün değil. Diğer yandan bunun gerçekleşmemiş olması gerektiğini, konuyla ilgili bir açıklama yapılması gerektiğini kesinlikle söyleyebilirim. Hata mümkündür, zira nihayetinde çalışanlar her yerde insan. Hiçbir zaman hiçbir yerde hata ihtimali dışlanmamalı. Hatalar olabilir. Bunu gazeteciler belli yazıları yazarken de yapabilir, hem de çok sayıda. Önemli olan bu hataların farkına varıp gelecekte tekrarlanmaması için nasıl gerçekleştiğini açıklamaktır.”

‘BAŞSAVCILIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEKTİR’

Peskov, bu tür kurumların ya da soruşturma kuruluşlarının görevlerini yerine getirirken bulunduğu ihlallerle Başsavcılığın ilgilendiğini belirterek “Başsavcılık elinde konuyla ilgili tüm belgeler var ve görevini yerine getireceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

‘BAŞSAVCILIK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAKİ DİĞER KURUMLARLA İLGİLİ BİR MESELE’

Peskov, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Anton Kobyakov’un Golunov davasını kontrolü altına aldığı doğru mu?’ sorusunu da yanıtladı.

Kobyakov’un elindeki tüm materyalleri inceleyeceğini belirten Peskov “Durumu bu anlamda kontrolü altına alacak. Tekrarlıyorum, konunun gidişatını çok detaylı biçimde, tüm nüanslarıyla birlikte takip ediyoruz. Zira gerçekten yankı uyandıran bir konu ve dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak genel anlamda bir ihlalin olup olmadığının ortaya çıkarılması Başsavcılık ve bakanlık içindeki diğer kurumların meselesi” dedi.

Peskov ‘Kremlin, Golunov davasından fotoğraf yayınlanması konusunun ardından bakanlıkta istifaların gerçekleşeceğini düşünüyor mu?’ sorusuna da “Konuyla ilgili söylediklerimden fazlasını söyleyebileceğimi düşünmüyorum” yanıtını verdi.

‘PUTİN’E CUMA GÜNÜNDEN BİLGİ VERİLDİ’

Peskov, Golunov’la ilgili Putin’e 7 Haziran cuma günü St. Petersburg’dayken bilgi verildiğini belirterek “Bunun çok yankı uyandıran bir konu olduğu aktarıldı” dedi.

Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da cuma günü yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı. Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırtçantasına yerleştirildiğini savunuyor.

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mihail Fedotov, yolsuzlukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Golunov’un gazetecilik faaliyetleri yüzünden gözaltına alınmış olabileceğini kaydetmişti.