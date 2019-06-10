‘Türkiye İdlib'deki militanlara silah gönderiyor’ iddialarının sorulduğu Lavrov: Söz konusu haberleri görmedim

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin İdlib'deki militanlara silah gönderdiği iddiaları sorulunca, bu haberleri görmediğini söyledi. Ancak Lavrov Türkiye'nin İdlib'deki muhalifleri teröristlerden ayırma görevini daha çabuk yerine getirmesini beklediklerini belirtip buradaki teröristlerin saldırılarına 'yıkıcı yanıtlar' vereceklerini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, neredeyse tamamının denetimini Heyet Tahrir El Şam örgütünün elinde tuttuğu İdlib'deki militanlara 'Türkiye'nin silah takviyesi yaptığına' ilişkin iddialar soruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı, bu iddiaları içeren haberleri yorumlaması istenince, "Ben bu haberleri görmedim. Bu silahların kökeninin nereye dayandığının doğrulamasını içeren bir bilgi de görmedim. İdlib'de çok sayıda Batı menşeili silah bulunuyor" dedi.

Bunun yanında Lavrov, Türkiye'nin İdlib'deki terörist grupları silahlı muhaliflerden ayıracağına dair kendi üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

'ANLAŞMAYI PUTİN VE ERDOĞAN YAPMIŞTI'

Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Soçi memorandumu (Soçi Mutabakatı) çerçevesinde silahlı muhaliflerin -sonradan Heyet Tahrir el Şam kılığına bürünen- El Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda baş rolü Türkiye'nin oynaması gerekiyor."

'TÜRKİYE ELİNİ ÇABUK TUTSUN'

"Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor" diyen Lavrov, şöyle devam etti: "Zira zaman ilerliyor ve bu teröristler devamlı olarak provokatif saldırılar düzenliyorlar, roket sistemleri de dahil çeşitli silahlarla Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim yerlerine ve Rus hava üssü Hmeymim'e saldırıyorlar."

'SOÇİ MUTABAKATI TEÖRİSTLERE GÖSTERİLMİŞ BİR MÜSAMAHA DEĞİLDİR'

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, "Bu gibi eylemleri, ne biz ne de Suriye ordusu yanıtsız bırakacak. Bekleneceği gibi bunlara sert ve yıkıcı yanıtlar verilecek" dedi ve ekledi: Soçi memorandumu, teröristlere gösterilmiş bir müsamaha değildir."