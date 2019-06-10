‘Türkiye İdlib'deki militanlara silah gönderiyor’ iddialarının sorulduğu Lavrov: Söz konusu haberleri görmedim

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, neredeyse tamamının denetimini Heyet Tahrir El Şam örgütünün elinde tuttuğu İdlib'deki militanlara 'Türkiye'nin silah takviyesi yaptığına' ilişkin iddialar soruldu.
Bunun yanında Lavrov, Türkiye'nin İdlib'deki terörist grupları silahlı muhaliflerden ayıracağına dair kendi üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.
'ANLAŞMAYI PUTİN VE ERDOĞAN YAPMIŞTI'
Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Soçi memorandumu (Soçi Mutabakatı) çerçevesinde silahlı muhaliflerin -sonradan Heyet Tahrir el Şam kılığına bürünen- El Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda baş rolü Türkiye'nin oynaması gerekiyor."
'TÜRKİYE ELİNİ ÇABUK TUTSUN'
'SOÇİ MUTABAKATI TEÖRİSTLERE GÖSTERİLMİŞ BİR MÜSAMAHA DEĞİLDİR'
Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, "Bu gibi eylemleri, ne biz ne de Suriye ordusu yanıtsız bırakacak. Bekleneceği gibi bunlara sert ve yıkıcı yanıtlar verilecek" dedi ve ekledi: Soçi memorandumu, teröristlere gösterilmiş bir müsamaha değildir."
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