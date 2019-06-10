Suudi Arabistan ekimde Putin’i ağırlamaya hazırlanıyor

Rusya-Suudi Arabistan hükümetlerarası komisyonu toplantısında konuşan Falih, Riyad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek ekim ayında ülkeye gerçekleştireceği ziyareti beklediğini, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine ivme kazandırmasını umduğunu kaydetti.

Falih, “Putin’in Suudi Arabistan’a ziyareti bulunduğumuz yılın ekim ayında bekleniyor” diye konuştu.

Suudi Arabistan Kralı’nın iki yıl önce Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine muazzam bir güç kazandırdığına dikkat çeken Falih, “İlişkilerimizin Başkan Vladimir Putin’in ekimde Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyaretle daha da güçlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi bakan ayrıca Putin’in ziyareti sırasında imzalanacağı düşünülen karşılıklı vize kolaylığı anlaşması ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.