Rus Dışişleri: Moldova’da hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’nın Moldova’daki hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığı ve ülkedeki durumun en kısa zamanda normale dönmesini umduğu belirtildi.

Moldova’daki hükümetin kurulması ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını, yeni hükümetle çalışmaya hazır olduğunu ve ülkedeki durumun en kısa zamanda normale dönmesini umduğunu belirtti.

“Moskova Moldova Cumhuriyeti’nde koalisyonun ve hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor” denen açıklamada, Rus yetkililerin ‘Moldova’nın demokratik yollarla seçilmiş olan iktidar organlarıyla 2001 tarihli Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın hükümlerine uygun olarak çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı Rus-Moldova ilişkilerinin yenilenmesi ile ilgili çalışmaya hazır oldukları’ kaydedildi.

Açıklamada, “Kişinev’deki durumun tüm Moldova vatandaşlarının yararı ve ülkenin kalkınması için en kısa zamanda normale dönmesini umuyoruz. Moldova’daki iç siyasi krizin mümkün olan tek çözüm yolu, genelde kabul görmüş demokratik ilkeler doğrultusunda sorumlu tüm siyasi güçlerin arasında diyalog kurulmasıdır” ifadelerine yer verildi.