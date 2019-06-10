Rus Dışişleri: Moldova’da hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz

“Moskova Moldova Cumhuriyeti’nde koalisyonun ve hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor” denen açıklamada, Rus yetkililerin ‘Moldova’nın demokratik yollarla seçilmiş olan iktidar organlarıyla 2001 tarihli Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın hükümlerine uygun olarak çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı Rus-Moldova ilişkilerinin yenilenmesi ile ilgili çalışmaya hazır oldukları’ kaydedildi.
Açıklamada, “Kişinev’deki durumun tüm Moldova vatandaşlarının yararı ve ülkenin kalkınması için en kısa zamanda normale dönmesini umuyoruz. Moldova’daki iç siyasi krizin mümkün olan tek çözüm yolu, genelde kabul görmüş demokratik ilkeler doğrultusunda sorumlu tüm siyasi güçlerin arasında diyalog kurulmasıdır” ifadelerine yer verildi.
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