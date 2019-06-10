Lavrov: Rus heyetinin AKPM’deki tüm haklarının iade edilmesi önemli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile telefon görüşmesinde Rus heyetinin AKPM’deki tüm haklarının iade edilmesinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rus heyetinin AKPM’deki tüm haklarının iade edilmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Telefon görüşmesinin bugün yapıldığı belirtilen açıklamada, “Meclisin (24-28 Haziran’daki) yaz oturumu öncesinde AKPM’deki durum ele alındı. Bakan (Lavrov), AK Tüzüğü’nün ruhuna ve yapısına, ayrıca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 17 Mayıs’ta yapılan Helsinki oturumunda alınan kararlara uygun olarak Rus heyetinin AKPM’deki tüm haklarının iade edilmesinin önemine vurgu yaptı. Sergey Lavrov aynı zamanda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin sorumlu üyelerinin söz konusu kararın hazırlanması ve kabul edilmesine sunduğu katkıları takdir etti” ifadelerine yer verildi.

Açıkalmada, “Rus tarafı, hukuki araçlarının Avrupa genelindeki hukuk alanının temelini oluşturan Avrupa Konseyi çerçevesinde çok yönlü işbirliğinin devam etmesine istekli olduğunu teyit etti” dendi.

AKPM, 2014’te Kırım'ın Rusya topraklarına dâhil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında, Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2017'de katkı payı ödemelerini de askıya almıştı.