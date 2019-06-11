Rusya'da ev hapsinde tutulan gazetecide bulunan paketlerin üzerinde birkaç kişinin DNA'sına rastlandı

Rusya İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu suçlamasıyla ev hapsi kararı verilen Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’un üzerinde ve evinde bulunan uyuşturucu içeren paketlerinin üzerinde kimliği bilinmeyen birkaç kişinin DNA örneklerine rastlandığını bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlamasıyla ev hapsi kararı verilen Golunov’un üzerinde ve evinde bulunan uyuşturucu içeren paketlerin üzerinde kimliği bilinmeyen birkaç kişinin DNA örneklerine rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, DNA örneklerinin kime ait olduğu henüz belli olmadığı, örneklerle ilgili süren uzman incelemesinin yarın öğleden sonra tamamlanacağı ve sonuçların kamu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Öte yandan Golunov’un avukatı Sergey Badamşin, Sputnik’e yaptığı açıklamada içinde uyuşturucu bulunan paketlerin üzerinde saptanan DNA örneklerinden hiçbirinin müvekkiline ait olmadığını aktardı.

Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da cuma günü yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı.

Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırt çantasına yerleştirildiğini savunuyor.

Duruşma sırasında tutuklanmamasını talep eden ve hiçbir zaman uyuşturucu satmadığını belirten Golunov, masumiyetini kanıtlamaya ve adil bir soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.