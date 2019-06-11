Rusya'da ev hapsinde tutulan gazetecide bulunan paketlerin üzerinde birkaç kişinin DNA'sına rastlandı

Açıklamada, DNA örneklerinin kime ait olduğu henüz belli olmadığı, örneklerle ilgili süren uzman incelemesinin yarın öğleden sonra tamamlanacağı ve sonuçların kamu ile paylaşılacağı kaydedildi.
Öte yandan Golunov’un avukatı Sergey Badamşin, Sputnik’e yaptığı açıklamada içinde uyuşturucu bulunan paketlerin üzerinde saptanan DNA örneklerinden hiçbirinin müvekkiline ait olmadığını aktardı.
Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırt çantasına yerleştirildiğini savunuyor.
Duruşma sırasında tutuklanmamasını talep eden ve hiçbir zaman uyuşturucu satmadığını belirten Golunov, masumiyetini kanıtlamaya ve adil bir soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
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