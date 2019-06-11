Putin ve Abu Dabi Veliahtı telefonda ikili işbirliğini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Körfez bölgesinde yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yaptıkları telefon görüşmesinde ikili işbirliğine ilişkin konuları ele aldıklarını ve Basra Körfezi’ndeki durumla ilgili görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili işbirliğine ilişkin konuları ele aldıkları ve Basra Körfezi’ndeki durumla ilgili görüşlerini paylaştıkları belirtildi.

Görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) girişimiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle dendi: “Geçen yılın haziran ayında Vladimir Putin ve Muhammed bin Zayed'in Moskova'da yaptıkları görüşme sonrasında imzalanan Rusya ve BAE arasındaki Strateji Ortaklık Bildirgesi'nin uygulanması dâhil olmak üzere Rusya-ABE işbirliğinin güncel konuları istişare edildi. Çeşitli alanlardaki ilişkileri geliştirme çalışmaları ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapıldı.”

Açıklamada ayrıca tarafların Basra Körfezi’ndeki durumla ilgili görüş paylaşımı sırasında bu bölgedeki istikrar ve güvenliğin korunmasının önemini vurguladıkları kaydedildi.

KÖRFEZDE GERİLİM

Trump yönetimi, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl mayısta tek taraflı çekilmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisanda İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, mayıs başında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücünü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına, "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti. İddia, Trump tarafından yalanlanmış ancak Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.