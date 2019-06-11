Putin, Golunov davasının kontrol altında tutulmasına ilişkin talebi olumlu karşıladı

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Moskalkova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uyuşturucu suçlamasıyla ev hapsine alınan Rus gazeteci İvan Golunov’a gözaltı sırasında bulunulan muameleyle ilgili resmi bir soruşturma yapılması ve ön soruşturmanın Başsavcılık kontrolü altında tutulması yönündeki talebini olumlu karşıladığını ifade etti.

Putin’le dün bir araya gelen Tatyana Moskalkova, Golunov’un çalıştığı Meduza sitesine yaptığı açıklamada “Konu ile ilgili görüşlerimi ve İvan’a yönelik güç kullanımına dair endişemi dile getirdim. Bu konuda resmi bir soruşturma gerçekleştirilmesi ve güç kullanımı için yasal koşulların olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirttim. Başsavcılığın yasallık açısından ön soruşturma üzerindeki kontrolünü sürdürmesini istedim. Putin bu taleplere olumlu yanıt verdi” dedi.

Moskalkova’ya göre, gazeteci İvan Golunov, adli kontrol şartı ile serbest bırakılabilirdi.

Diğer yandan Kremlin’den yapılan açıklamada da Moskalkova ile Putin’in basına kapalı olarak yapılan görüşmesi hakkında şu açıklama yapıldı: “Molskalkova Devlet Başkanı’na insan hakları ile ilgili yıllık raporunu sundu. Rusya vatandaşlığı alımındaki sorunlar, emlak yatırımcılarına ve yabancı para ipoteği alan ailelere destek ve ceza muhakemeleri usulü kanunu ile ilgili güncel konular ele alındı. Moskalkova, ayrıca İvan Golunov davası ile ilgili bilgi verdi.”

GOLUNOV’UN AVUKATI: EVİNDEKİ EŞYALARINDA PARMAK İZİ YOK

Golunov’un avukatı Sergey Badanşin, evinde yapılan aramalarda uyuşturucu suçu davası çerçevesinde alınan eşyaların üzerinde müvekkilinin parmak izi bulunmadığını ifade etmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Golunov’un üzerinde ve evinde bulunan uyuşturucu içeren paketlerin üzerinde kimliği bilinmeyen birkaç kişinin DNA örneklerine rastlandığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, perşembe günü polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da cuma günü yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı.

Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırt çantasına yerleştirildiğini savunuyor.

Duruşma sırasında tutuklanmamasını talep eden ve hiçbir zaman uyuşturucu satmadığını belirten Golunov, masumiyetini kanıtlamaya ve adil bir soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Mahkeme, Golunov hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mihail Fedotov, yolsuzlukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Golunov’un gazetecilik faaliyetleri yüzünden gözaltına alınmış olabileceğini kaydetmişti.