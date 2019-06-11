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15:28 11 Haziran 2019
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    İdlib

    Lavrov: İdlib'deki 2 milyon sivil, Türkiye buradaki görevini yerine getirince rahat bir yaşama kavuşabilecek

    © AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib’deki çatışmaların yoğunlaşması hâlinde 2 milyon sivilin Türkiye sınırına gelebileceği endişesine ilişkin olarak, Türkiye'nin bu bölgedeki silahlı muhalifleri teröristlerden ayırmasıyla sivillerin kaderinin de belirleneceğini, bu şekilde söz konusu sivillerin teröristlerin esiri olmaktan kurtulacaklarını söyledi.

    İdlib
    © AFP 2019 / Mohamed al-Bakour
    BM: İdlib'de çatışmalar sürerse iki milyon kişi Türkiye sınırına akın edebilir
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, BM'nin Suriye insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis'un, Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmaların yoğunlaşması hâlinde 2 milyona yakın göçmenin Türkiye sınırına doğru kaçabileceği yönündeki açıklaması soruldu.

    Lavrov soru karşısında, "Görüşüne göre İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan ve bulundukları yerde El Nusra teröristleri tarafından haklarından mahrum bırakılmış esirler hâline getirilen Suriyelilerden bahsediliyor" dedi ve ekledi: "Şimdi Heyet Tahrir el Şam çatısı altında toplanmış olan bu teröristler sadece sivilleri değil kendileriyle aynı saflarda yer almayan silahlı grupları da terörize ediyor."

    İdlib'deki sivillerin kaderininse, Türkiye'nin buradaki silahlı muhalif grupları teröristlerde ayırmasıyla belirleneceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Türk dostlarımız kendi üstlerine silahlı muhalifleri teröristlerden ayırma görevini aldı. Bu gerçekleşir gerçekleşmez bahsi geçen 2 milyon sivilin hayatları kolaylaşacak ve sakin bir yaşam sürebilecekler" dedi.

    ‘TERÖRİST YUVALARININ BASKILANMASI GEREK, İDLİB’DE SURİYE ORDUSUNU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

    © Sputnik / Mihail Voskresenskiy
    ‘Türkiye İdlib'deki militanlara silah gönderiyor’ iddialarının sorulduğu Lavrov: Söz konusu haberleri görmedim
    Bunun yanında Suriye ordusunun İdlib'deki militanların saldırılarını tolere etmeyeceğini de ayrıca vurgulayan Lavrov, "Onları (Suriye ordusu) çok iyi anlıyoruz, gerilimi azaltma rejimini bu denli ihlal eden bu yuvaların derhal baskılanması için onları (Suriye ordusu) desteklemeye devam edeceğiz" vurgusunu yaptı.

    ‘TÜRKİYE, ANLAŞILMASI MÜMKÜN OLAN MUHALİFLERİ TERÖRİSTLERDEN AYIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR'

    Rusya Dışişleri Bakanı şöyle devam etti: "Bununla paralel olarak Türk dostlarımız da biliyoruz ki Soçi mutabakatı ile üstlerine aldıkları sorumlulukları yerine getirmek konusunda aktif bir biçimde çalışıyorlar. Yani (Türk dostlarımız) anlaşmaya varılabilecek olan ve siyasi sürece katılmaya hazır olan silahlı muhalifleri; doğaları gereği anlaşmaya varılamayacak olan ve teröristlerle konuşulur gibi konuşulması gereken haydutlardan ayırmak için uğraşıyorlar."

    Etiketler:
    Sergey Lavrov, terörist, Muhalif, Sivil, Türkiye, Suriye, Rusya
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