Kremlin’den Putin-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmesi ihtimalinin henüz bir karara bağlanmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Uşakov “Putin ile Trump arasında Osaka’da G20 kapsamında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimali henüz havada. ABD tarafı fikrin belirtilmesinden sonra konuya bir netlik kazandırmadı” dedi.

Uşakov, Rusya tarafının olası görüşmenin yeri, gündemi ve vakti konusunda özel kanalları kullanmadığını, konunun görüşülmediğini ekledi.

Uşakov, Putin ile İran lideri Hasan Ruhani’nin Bişkek’te cuma günü yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Suriye’yi konuşacağı bilgisini de verdi. Uşakov’a göre, Rus lider yoğun G20 programı kapsamında ayrıca Katar Emiri ile de görüşebilir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce liderlerin 28-29 Haziran’daki G20 kapsamında görüşme olasılığının hala olduğunu, ancak Washington’ın hâlâ konuyla ilgili Moskova’ya resmi bir teklifte bulunmadığını söylemişti.