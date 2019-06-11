Kremlin’den Putin-Trump görüşmesi hakkında açıklama

Uşakov, Rusya tarafının olası görüşmenin yeri, gündemi ve vakti konusunda özel kanalları kullanmadığını, konunun görüşülmediğini ekledi.
Uşakov, Putin ile İran lideri Hasan Ruhani’nin Bişkek’te cuma günü yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Suriye’yi konuşacağı bilgisini de verdi. Uşakov’a göre, Rus lider yoğun G20 programı kapsamında ayrıca Katar Emiri ile de görüşebilir.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce liderlerin 28-29 Haziran’daki G20 kapsamında görüşme olasılığının hala olduğunu, ancak Washington’ın hâlâ konuyla ilgili Moskova’ya resmi bir teklifte bulunmadığını söylemişti.
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