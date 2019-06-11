Rusya İçişleri: Gazeteci Golunov yakında serbest bırakılacak, tüm suçlamalar kaldırıldı

Kolokoltsev, “Suç işlediğine dair kanıtın bulunmaması sebebiyle İvan Golunov hakkında yasal takibatı durdurma kararı alındı” diye açıkladı.
Golunov’un ev hapsinden serbest bırakılacağını dile getiren Bakan, tüm suçlamaların kaldırıldığını kaydetti.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, uyuşturucu suçlamasıyla hakkında ev hapsi verilen Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’a yönelik takibatı durdurma kararı alındığını belirtti.
Kolokoltsev, “Suç işlediğine dair kanıtın bulunmaması sebebiyle İvan Golunov hakkında yasal takibatı durdurma kararı alındı” diye açıkladı.
Golunov’un ev hapsinden serbest bırakılacağını dile getiren Bakan, tüm suçlamaların kaldırıldığını kaydetti.
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