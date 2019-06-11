Ryabkov: Küresel silah kontrol sistemi krizden geçiyor ama ölmedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, silah kontrolü sisteminin öldüğünü söylemek için henüz erken olduğunu ama bu alandaki krizin giderek büyüdüğünün açık olduğunu belirtti.

Ryabkov, "Uluslararası sorunları çözmenin bir yöntemi olarak silah kontrolünün öldüğünü söyleyecek duruma henüz gelmediğimizi düşünüyorum" dedi.

"Ancak kriz ortada” diyen Rus diplomat, “Bu sorun giderek büyüyor. Bu endişe verici belirtiler" diye ekledi.

Ryabkov, "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) geleceğinin giderek daha da belirsiz hale geldiği bir dönemde, onlarca yıldır uluslararası güvenliği güçlendirme işine iyi hizmet eden bir şeyin iskeletini, temelini korumak için çabaların iki kata çıkarılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

'START’IN UZATILMASI SİLAH KONTROLÜ İÇİN YENİ KONFİGÜRASYONU DEĞERLENDİRME FIRSATINI SAĞLAR'

Ryabkov, “Silah kontrolünün yeni konfigürasyonunu derinlemesine değerlendirme zamanı elde etmek için START Anlaşması’nın 5 yıllığına uzatılması konusu üzerinde düşünülmeli” diye konuştu.