Rusya’dan haftada dört gün çalışma sinyali

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yeni teknolojilerin etkisiyle gelecekte toplumun haftada beş gün değil, dört gün çalışabileceğini söyledi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Cenevre’deki Uluslararası İş Konferansı’nda yaptığı konuşmada “Teknolojik gelişmeler yalnızca istihdam alanlarının değil, çalışma saatlerinin de azalmasına yol açacak. Gelecekte haftada dört günlük çalışma esaslı sözleşmelerin imzalanması son derece mümkün” dedi.

Medvedev yüz yıl önce Ford’un kurucusu ABD’li iş adamı Henry Ford’un şirketindeki haftalık çalışma saatini 48’den 40’a indirdiğini hatırlatarak, bu şekilde verimlilik arttırıldığına dikkat çekti.

Medvedev, Yeni Zelanda’daki Perpetual Guardian finans şirketinin de maaşları aynı tutarak haftada dört gün çalışma şekline geçtiğini ve verimlilikte yüzde 20 artış gözlemlediğini belirtti.

Hafta başına düşen çalışma miktarının azaltılmasının Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalık olarak tanımladığı tükenmişlik hissinin yarattığı sorunların ortadan kaldırılmasına yardım edebileceğini belirten Medvedev, ülkelerin teknoloji nedeniyle çalışma alanında oluşacak büyük değişiklikler konusunda kendilerini hazırlaması gerektiğini vurguladı.

Rus Başbakan, devlet ve şirketlerin bu değişikliklerin etkisini azaltacak adımlar atmaması halinde işsiz kalan halkın yoğun hoşnutsuzluğu ve protestoları ile karşı karşıya kalabileceği yönünde uyardı.