Bolton’un Moskova’nın ‘söylenti yaydığı’ yönündeki açıklamasına Rusya’dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran ve Venezüella’nın Trump ve danışmanları arasında ihtilaf yaşandığı konusunda söylentiler yaydığı yönündeki açıklamasına, Facebook sayfasından yayınladığı bir paylaşımla yanıt verdi.

“Ciddi mi? Kapsamlı saçmalık statüsünde tutunabilmek için Bolton, Amerikan medya araçlarının Rus oligarklarına ait olduğunu, Trump’ın Twitter hesabının ‘troller fabrikası’ tarafından yönetildiğini, WSJ’nin (Wall Street Journal) etkinliğinde de Bolton’un kendi sesiyle (Rus) komedyenler Lexus ve Vovan’ın konuştuklarını hemen itiraf etmeliydi. Yeri gelmişken, Amerikan medya araçlarının sahibi kim? Bir liste oluşturalım” gibi iğneleyici ifadeler kullanan Zaharova, ardından farklı fikirlerin olmasının aslında ülkede Washington’un öylesine değer verdiği ve ‘müdafaa ettiği’ demokratik bir sürecin işlediğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

“İşte size bir örnek, Suriye ve Amerikan birliklerinin oradan çekilmesi. Trump (askerler çekiliyor) şeklinde söyledi, güvenlik yetkilileriyse onun söylediklerini (çekilmiyor, daha sonra çekilecek vs.) şeklinde revize etmeye başladı” diyen Zaharova, ABD Başkanı’nın birkaç hafta önce eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson hakkında ‘kaya kadar aptal’ nitelemesinde bulunduğunu hatırlattı ve bu ifadelerin ‘fikir birliğinden’ kaynaklanabileceğini hiç sanmadığını ekledi.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gen Shuang da Bolton’un ‘söylenti’ açıklamasını değerlendirmişti. Çinli diplomata göre ABD yönetiminin içindeki ihtilaflar ile ilgili tüm haberler, Amerikan medyası tarafından yayınlanıyor.

Bolton, Washington’da dün yaptığı konuşmada, Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran ve Venezüella’nın Başkan Trump ve danışmanları arasında ihtilaf olduğu konusunda söylentiler yayma kararı almış olabilecekleri düşüncesine yol açan iyi nedenlerin olduğunu ifade etmişti.