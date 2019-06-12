Trump: Putin’le G20’de görüşeceğim, Kremlin: Böyle bir teklif yok

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’da gerçekleşecek G20 Zirvesi sırasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov ise Washington’dan hiçbir teklif almadıklarını söyledi.

AFP’nin aktardığına göre, Trump, 28-29 Haziran’da Osaka’da gerçekleşecek G20 Zirvesi sırasında Rus lider ile görüşeceğini teyit etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin-Trump görüşmesiyle ilgili henüz Washington’dan hiçbir teklif almadıklarını açıkladı.

Tarafların görüşme için hiçbir hazırlık yapmadığını dile getiren Peskov, “Bu anlamda hiçbir haber yok. Amerikalılar hiçbir girişimde bulunmadı” dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da daha önce “Putin ile Trump arasında Osaka’da G20 kapsamında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimali henüz havada. ABD tarafı fikrin belirtilmesinden sonra konuya bir netlik kazandırmadı” demişti.

AFP'ye göre ayrıca, Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşeceğini söyledi.

Dün, Çin ile ABD arasında yaşanan gümrük vergisi krizine ilişkin açıklamada bulunan Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir ilişkim var. O benim gerçekten sevdiğim kişilerden biri. Şi ile çok iyi anlaşıyoruz. O Çin’i temsil ediyor ben de ABD’yi" demişti.

Yakın zamanda Çin Devlet Başkanı ile görüşmeyi beklediğini belirten ABD Başkanı, "Başkan Şi ile çok yakın zamanda, G20’de görüşmeyi bekliyoruz. Bizim iyi ilişkilerimiz var" şeklinde konuşmuştu.