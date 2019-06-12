Rusya Günü, Ankara’da kutlandı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova’nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, milletvekilleri ile Ankara’da görevli diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Resepsiyon, Büyükelçi Yerhov’un selamla konuşmasıyla başlarken ardından iki ülkenin milli marşları okundu. Yerhov, “Bugün Rusya’nın bağımsızlık gününü kutluyoruz. Aslında bağımsızlık kelimesi çok doğru bir kelime değil çünkü Rusya hep bağımsız bir ülkeydi. Bugün Rusya’nın günü, Rusya’nın şöhretinin, gururununun günüdür” dedi.

Bu yılın, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olması kapsamıyla resepsiyonda, Rus-Türk ilişkileri konulu bir fotoğraf sergisi düzenledi, büyükelçilik tarafından yayınlanan ve Rusya’nın turistik potansiyelini, kültürel ve tarihi mirasını, geleneklerini, spor, bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını anlatan kitapçığın tanıtımı yapıldı. Resepsiyonda ayrıca Kırım’daki değişimleri ele alan fotoğraf sergisi de yer aldı.

© Sputnik / Kutlamaya Ankara’da görevli diplomatik misyonların temsilcileri de katıldı.

Resepsiyonda, 1989 yılında Saint Petersburg’da kurulan Rus Kazak Korosu “Jivaya Starina” konser verirken, davetlilere Rus mutfağından ikramlar sunuldu.