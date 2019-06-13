Kırım: Ukrayna’nın kıta sahanlığı iddiası saçma

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Temsilciliği yetkililerinden Aleksandr Molohov, Ukrayna’nın Kırım etrafındaki kıta sahanlığına olan iddiasının saçma olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Molohov, "Kırım, Rusya Federasyonu’nun bir parçası, toprakları üzerinde sadece Rusya’nın egemenliği var" dedi.

Yetkili, Kırım Rusya’yla birleştikten sonra kıta sahanlığı sınırlarının da değiştiğini, Ukrayna’nın bu gerçekle barışması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ihlal edildiği gerekçesiyle 2016’da Rusya’ya karşı Lahey’de dava açmıştı. 10-14 Haziran günleri arasında davayla ilgili duruşmalar yapılıyor.