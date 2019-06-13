Kremlin’deki kazılarda bulunan bir Fransıza ait kılıç Putin’e gösterildi

İki yüz yıl önce Moskova’dan çekilen Napolyon ordusundan bir askerin, kaçarken kılıcını Kremlin saraylarından birinin bodrumuna sakladığı öğrenilmişti.

Saray bir süre sonra yıktırılmış, yerine askerlerin yürüyüş yaptığı bir meydan yapılmıştı. Şimdi de Taynitsk Bağı’nın bu kısmında arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor.

Arkeologlar, bir ay içinde 1.5 metre derine inmeyi başardı ve sarayın temelini, kılıcı ve aralarında 18. yüzyıla ait satranç taşı ve genelkurmay başkanlığında görev yapan bir albayın düğmesinin de bulunduğu 400 nesne daha bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü bayramı vesilesiyle Kremlin’de verdiği resepsiyonun ardından kazı çalışmalarını inceledi.

Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Nikolay Makarov, “Kremlin’deki kazıların amacı ilk kez imar, tamir veya teknik hizmetler değil. Kazıların etkili bir sonuç vereceği ve mümkün olacağı yeri uzun zamandır arıyorduk. Kremlin’in tarihi çekirdeğinin bu kısmında 12. yüzyılın ikinci yarısı, yani Kremlin’in en eski halinin kalıntılarını bulma olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.

Kazı yerinin yarın turistlere açılması planlanıyor. Böylelikle Kremlin’i ziyaret eden herkes, 1.5 yıl daha sürecek kazının yapıldığı yeri inceleyebilecek.

Arkeologlar, daha derin tabakalarda neler bulabileceklerini tahmin edemiyor ama Knyaz Cesur Vladimir’in sarayının kalıntılarını bulmayı umuyor.

Putin, arkeologlara başarılar dileyerek 19. yüzyılın ortalarında düzenlenen Rus arkeologlarının ilk toplantısının anı madalyasını hediye etti.