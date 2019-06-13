Kremlin’deki kazılarda bulunan bir Fransıza ait kılıç Putin’e gösterildi

Saray bir süre sonra yıktırılmış, yerine askerlerin yürüyüş yaptığı bir meydan yapılmıştı. Şimdi de Taynitsk Bağı’nın bu kısmında arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor.
Arkeologlar, bir ay içinde 1.5 metre derine inmeyi başardı ve sarayın temelini, kılıcı ve aralarında 18. yüzyıla ait satranç taşı ve genelkurmay başkanlığında görev yapan bir albayın düğmesinin de bulunduğu 400 nesne daha bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü bayramı vesilesiyle Kremlin’de verdiği resepsiyonun ardından kazı çalışmalarını inceledi.
Kazı yerinin yarın turistlere açılması planlanıyor. Böylelikle Kremlin’i ziyaret eden herkes, 1.5 yıl daha sürecek kazının yapıldığı yeri inceleyebilecek.
Arkeologlar, daha derin tabakalarda neler bulabileceklerini tahmin edemiyor ama Knyaz Cesur Vladimir’in sarayının kalıntılarını bulmayı umuyor.
Putin, arkeologlara başarılar dileyerek 19. yüzyılın ortalarında düzenlenen Rus arkeologlarının ilk toplantısının anı madalyasını hediye etti.
Путин спустился в раскоп на территории Кремля: Посмотрел на наполеоновскую саблю, шахматного коня XVIII века и крыльцо Приказных палат, с которого «кричали на всю Ивановскую»https://t.co/6EsHHtNeE1 pic.twitter.com/F4i9Att6Xw— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2019
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