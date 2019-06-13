Rusya, Kazakistan’ın yeni Devlet Başkanı Tokayev’e, ikili ilişkilerin iyiliği için başarılar diledi

Rus medyasına konuşan Borodavkin, "Kazakistan’da gerçekten tarihi olay yaşandı. Ülkenin başkanı seçildi. Seçimler, Kazakistan’ın yeni kalkınma aşamasının başlangıcı oldu. Kazakistan halkının doğru seçim yaptığını düşünüyorum" dedi.
Kazakistan’ın yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e, Kazakistan halkının iyiliği ve Rusya’yla dostça ve müttefik ilişkilerinin gelişimi yararına görevinde başarılar diledi.
Tokayev’in yemin törenine yabancı ülkelerin büyükelçileri de katıldı.
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