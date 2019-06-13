Putin: ABD ile ilişkilerimiz giderek kötüleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin gittikçe daha kötü hale geldiğini, ancak Osaka’daki G20 zirvesi kapsamında küresel ekonomi anlamında yapıcı çözümler bulmayı umduklarını söyledi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) öncesinde Mir televizyonuna konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin görülmemiş düzeye ulaştığını kaydetti.

Putin "Barış ve güvenliğin sağlanması açısından kaydadeğer katkılar sunuyoruz. Sadece ülkelerimizin bulunduğu bölgede değil, genel olarak dünyada BMGK üyeleri olarak eylemlerimizi koordine ediyoruz. Ancak aynısını ne yazık ki ABD ile ilişkilerimiz için söyleyemiyoruz" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZ GERİLİYOR'

Putin "İlişkilerimiz geriliyor, giderek daha da kötüleşiyor. Son yıllarda mevcut Washington yönetimi Rusya’ya yönelik yaptırımlarla bağlantılı onlarca karar aldı" sözleriyle devam etti.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına değinen Putin, son yıllarda zorlaşan uluslararası ekonomik ilişkilerin yapısını bozmaya yönelik her türlü adımın ekonominin tüm taraflarına zarar verdiğini vurguladı.

Putin “Bu nedenle eninde sonunda aklıselimin kazanmasını çok umuyoruz. Tüm partnerlerimizle, buna ABD de dahil, önümüzdeki G20 zirvesi kapsamında ekonomi alanında işbirliğine için yapıcı olacak ve gerekli stabil koşullar yaratacak çözümler bulmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

'ÇİN İLE ABD ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞINA KARIŞMAMIZIN BİR ANLAMI YOK'

Putin, Rusya’nın Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşına müdahil olmasının bir anlamı olmadığını, ancak daha çok Çin’e yönelik sempati duyduklarını ifade etti.

Putin “Dünyanın en büyük ekonomileri arasında bir tartışma sürüyor ve bu iki devlet arasında çok fazla pesifik mesele, ilişki var. Aklıselim açısından bu sürece müdahil olmak için bir nedenimiz yok” dedi.

'ORTADA ÇOK CİDDİ ANLAMI OLAN BİR 'AMA' VAR'

"Bir 'ama' var ve bu 'ama'nın çok ciddi bir anlamı var" diyen Putin şunları söyledi:

"İlk olarak Çin ile gerçekten görülmemiş bir işbirliğimiz var. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla stratejik partneriz. Çin lideri ile iyi, dostça ilişkilerimiz var. Bu da ilişkilerimize büyük katkı sunuyor, zira güven oluşturuyor. Bu koşullar altında da doğal olarak stratejik partnerimize sempati duyuyoruz."

Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda kullandığı 'Vadide iki kaplan kapışırsa, akıllı maymun bekleyip kapışmanın nasıl biteceğini gözler' Çin atasözü ile neyi kast ettiği yönündeki soru karşısında da da şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret savaşı ve şakama gelince… Bu Çin atasözünü söylediğimde, sanırım konuşmamı nasıl bitirdiğime kulak vermediniz. Zorlu bir dünyada yaşadığımızı da ifade ettim. Bu atasözleri ortaya çıktığından beri dünyadaki durum ciddi şekilde değişti. Ve bugün Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler hem ülkelerimiz için hem de genel anlamda uluslararası toplum için özel bir önem taşıyor. Hiç abartmadan bunu söyleyebilirim."