Rusya’da Komünist Parti, Çernobil dizisine erişimin engellenmesini istedi

Rusya’da Komünist Parti, Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) ABD’li HBO’nun Çernobil isimli mini kurgu dizisine erişimin engellenmesi hakkında başvuruda buldu. Parti ayrıca dizi hakkında karalama davası açılmasını da destekliyor.

Rusya Komünist Partisi’nden yapılan açıklamaya göre İcra Kurulu Başkanı Sergey Malinkoviç, “Roskomnadzor bu çirkin diziye erişimi tüm izleyiciler (tracker) ve kaynaklarda engellemeli. Dizinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı hakkında da karalama davası açılmalı” ifadelerini kullandı.

Malinkoviç Roskomnadzor’un ve İçişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili başvuruda bulunduklarını belirtti.

Malinkoviç “Nisan 1986’da gerçekleşen dramatik olayla ilgili dizi hem Sovyet hükümeti hem de Sovyet halkını şeytanlaştırmak ve itibarsızlaştırmaya yönelik ideolojik bir araç” değerlendirmesinde bulundu.

Dizideki olaylar kronolojisi ve kilit olayların çoğunlukla gerçekle uyuştuğunu da ekleyen Malinkoviç “Dizideki kahramanların davranışları ve motivasyonları, kurum ve ekip içi ilişkilerin işleyişi, Sovyet toplumundaki ahlaki ortam başlı başlına kesinlikle birer yalan örneği” vurgusunu yaptı.

HBO’nun Çernobil dizisi 7 Mayıs’ta başladı. Dizide 1986 yılında Çernobil nükleer santralindeki nükleer reaktör kazası konu alınıyor.