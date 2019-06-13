Putin: Zelenskiy'in faaliyetlerini değerlendiremedim, çünkü henüz hiçbir faaliyeti yok

Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in faaliyetini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Zelenskiy’in iç sorunlardan kaçmak için Rusofobinin arkasına saklanmamasını umduğunu kaydetti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) öncesinde Mir televizyonuna konuşan Putin, “St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF), Zelenskiy’in faaliyetine yönelik hiçbir değerlendirmede bulunmadım, çünkü henüz hiçbir faaliyet yok. Henüz yeni işe başladı. Kendimden biliyorum, karşı karşıya olduğu sorunları anlamak için çok zamana ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’yla işbirliği konusunda, "İlişkilerimizi onarmamız kaçınılmaz" diyen Rus lider, "Tek halkın iki parçası arasında bu tür şeyler olmamalı" diye kaydetti.

Ukrayna’nın eski politikacılarının, her şeyden önce kişisel başarı ve kişisel yarara, Ukrayna halkı üzerinden elde ettikleri ve yurt dışına çıkardıkları sermayeye önem verdiklerini söyleyen Putin, “Sanırım Batı’ya olan sevdalarının bu kadar büyük olması bu yüzdendir” diye ekledi.

Ukrayna’nın yeni yönetiminin, bu tür kısıtlamalardan yoksun olduğu ve kendini özgür hissettiği umudunu dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım, halkın son seçimlerde gösterdiği güvene dayanarak Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkileri onarma yönünde de, iç sorunları çözme yönünde de enerjik bir şekilde hareket edebilirler. Umarım yeni yönetim, başta ekonomi ve sosyal alanlarında olmak üzere iç sorunların çözümünden kaçmak için Rusofobik uydurmalar ve fikirlerin arkasında saklanmaz."