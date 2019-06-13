Kremlin: Polonya’daki ek ABD güçlerinin güvenliğimizi tehdit etmemesi için çalışacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Polonya’ya ek ABD güçlerinin yerleştirilmesi planıyla ilgili bilgiyi analiz ettiğini ve Rusya’nın güvenliğini sağlamak için tedbirler aldığını belirtti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Polonya’ya insansız hava araçları dahil ek güçleri yerleştirme planlarını değerlendirdi.

Peskov, "Rus askerlerin tüm bu haberleri büyük bir dikkatle takip ettiği, tüm bu bilgileri analiz ettiği ve bu tür adımların hiçbir şekilde Rusya’nın güvenliğini tehdit etmemesi için çalıştığından kimsenin şüphesi olmamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün savunma işbirliğiyle ilgili imzaladıkları ortak deklarasyonda, ABD’nin Polonya’da MQ-9 keşif drone’ları filosunu yerleştirme niyetinde olduğu belirtiliyor.

Ayrıca ABD’nin Polonya’daki mevcut askeri varlığını 5 bin 500 askere artırmayı planladığı bildirilmişti.