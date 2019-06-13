Rus senatörden 'Polonyalıların Ruslardan üstün olduğunu' söyleyen Duda'ya yanıt

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Polonyalıların Ruslardan daha cesur olduğu açıklamasını değerlendirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısında, Polonyalıların cesaret konusunda Ruslardan daha üstün ve 'ne olursa olsun sonuna kadar savaşma yeteneğine sahip' olduğunu söylemişti.

Duda ayrıca, Rusya’nın her zaman Polonya’nın topraklarını birleştirme niyetinde olduğunu iddia etmişti.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1919-1920 yıllarında Polonya ordusunun Rusya topraklarının bir kısmını işgal ettiğini hatırlattı.

Rus Senatör, "Cesaret konusuna gelince Polonya lideri tarihi kötü biliyor. Biraz okuması lazım" diye yazdı.