Rus senatörden 'Polonyalıların Ruslardan üstün olduğunu' söyleyen Duda'ya yanıt

Duda ayrıca, Rusya’nın her zaman Polonya’nın topraklarını birleştirme niyetinde olduğunu iddia etmişti.
Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1919-1920 yıllarında Polonya ordusunun Rusya topraklarının bir kısmını işgal ettiğini hatırlattı.
Rus Senatör, "Cesaret konusuna gelince Polonya lideri tarihi kötü biliyor. Biraz okuması lazım" diye yazdı.
Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши. Но не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев. Это что - польский город? А насчёт храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2019
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