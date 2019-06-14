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03:32 14 Haziran 2019
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Rusya: Umman Körfezi olayından dolayı suçun İran’a atılmasına karşı uyarıyoruz

    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Umman Körfezi’nde yaşanan olayla ilgili acele yargılarda bulunmama ve suçu İran’a atmama çağrısında bulundu.

    Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, “Acele yargılara karşı, suçu bir dizi malum ülke için istenmeyenlere atma çabalarına karşı uyarmak için bu fırsattan yararlanmak istiyorum” dedi.

    Mike Pompeo
    © AFP 2019 / Win McNamee
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu

    Son zamanlarda, İran’a yönelik güçlenerek büyüyen politik, psikolojik ve askeri baskı kampanyası gözlemlediklerini dile getiren Rus diplomat, “Trajik ve küresel petrol piyasasını sarsan bugünkü olayların spekülatif olarak İran karşıtı mecrada durumu daha da kötüleştirmek için kullanılmasını istemezdik” diye kaydetti.

    Ryabkov, Umman Körfezi’nde yaşananların politik ve diğer sonuçlarının değerlendirilmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

    RUSYA’NIN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ, 11 RUS VATANDAŞIN YANAN TANKERDEN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI

    Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği’nden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Tankerden 11 Rus vatandaşı tahliye edildi. İran’ın güneyindeki Cask limanında bulunuyorlar. Bunlar, 10 erkek ile 1 kadın. Durumları iyi, hiçbir yaralanma yok, sağlıklarına zarar verilmedi. Halihazırda onlarla iletişime geçmek mümkün değil, çünkü cep telefonları yok. İletişime geçmeye ve neler yapabileceğimizi düşünmeye çalışacağız” dendi.

    İranlı yetkililerin, denizcilerin ülkede geçici olarak bulunabilmesi için gereken tüm evrakları hazırladığını belirten Büyükelçilik, Rus vatandaşların daha sonra evlerine dönebileceğini kaydetti.

    Japonya Başbakanı Abe Şinzo (sağ 2), resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda) tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
    © AA / İran Cumhurbaşkanlığı - Handout
    Ruhani: İran ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak

    KREMLİN: HENÜZ KİMSE UMMAN KÖRFEZİ’NDEKİ OLAYIN SEBEPLERİNİ BİLMİYOR

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugünkü basın brifinginde Umman Körfezi’ndeki olaya değindi.

    Peskov, Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin yanması olayına Kremlin’in nasıl tepki verdiği ve bu bağlamda İran ve diğer ülkelerle görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusuna şu yanıtını verdi: “Bildiğimiz kadarıyla kimse bu olayın sebeplerine ve arkasında nelerin durduğuna ilişkin bilgiye sahip değil. Bunu kimse bilmiyor, bu yüzden bu konuda herhangi açıklama mümkün değil”.

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    Etiketler:
    Sergey Ryabkov, İran, Umman, Rusya
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