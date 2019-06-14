Putin: Suriye'de teröristlerle mücadelede elde edilen sonuçlar, İran, Türkiye ve Rusya'nın ortak başarısı

Rusya lideri Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmesinde, Suriye'deki teröristlerle mücadelede elde edilmiş sonuçların Rusya, Türkiye ve İran'ın ortak başarısı olduğunu söyledi. Ruhani de Ortadoğu'daki gelişmelerin İran ve Rusya'nın daha yakın ilişkiler içerisinde olmasını gerektirdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında bir araya geldiği İran lideri Ruhani ile görüşmesinde, "İran'la ilişkilerimiz çok yönlü. Bu hem ekonomi için geçerli hem de bölgenin istikrarı ve başta Suriye'de olmak üzere terörle mücadele için ortaya koyduğumuz ortak çabalar için geçerli" dedi.
Ayrıca Putin, Suriye'deki terörizmle mücadelede tarafların işbirliği sayesinde pek çok şey başarabilmiş olduğunu kaydetti ve ekledi: "Hiç kuşkusuz bu bizim, yani İran, Türkiye ve Rusya'nın ortak başarısı."
Rusya lideri hem uluslararası alandaki işbirliğini hem de ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele almak için Ruhani'yle yeniden bir araya gelebilmiş olmaktan mutluluk duyduğunu da ekledi.
İran lideri Ruhani ise Ortadoğu'daki durumun İran ve Rusya'nın daha yakın ilişkiler kurmasını gerektirdiğine vurgu yaptı.
Ruhani daha önce ABD'nin eylemlerinin Ortadoğu'nun istikararına karşı ciddi bir tehdir oluşturduğunu söylemişti. Ruhani'nin bu açıklaması, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin hedef alınmasının sorumlusunun Tahran olduğunu iddia etmesini izlemişti.
Tahran ABD'nin bu iddialarının temelsiz olduğu konusunda ısrarcı. Rusya da ABD'ye detaylı bir inceleme yürütülmeden İran'ı suçlamaktan kaçınması çağrısını yapıyor.
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