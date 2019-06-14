Rosatom, Akkuyu personelinin eğitimi için 53.5 milyon dolar harcayacak

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de inşa edilen Akkuyu nükleer güç santralinde çalışacak personelin eğitimi için 53.5 milyon dolar harcayacak.

Akkuyu nükleer güç santralinin yükleci şirketi Rosatom'un satın alma departmanının yayınladığı verilere göre, Akkuyu nükleer güç santralinde çalışacak personelin eğitimi için hazırlanacak bir program siparişinde bulundu.

Söz konusu eğitim programı için yapılan anlaşmanın toplam değerinin 53.5 milyon dolar olduğu belirtildi.

Rus devlet şirketinin yayınladığı belgelere göre eğitim programı 120'si yedek aday olmak üzere 1.311 kişi için hazırlandı. Eğitimin birinci aşamasının Rosatom'un Rusya'daki nükleer güç santrallerinden birinde, ikinci aşamasınında Akkuyu nükleer güç santralinde gerçekleşması planlanmış durumda.