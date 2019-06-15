Putin: Dünya ekonomisindeki ‘kuralsız dövüşlerden’ vazgeçilmeli

Rusya lideri Vladimir Putin, dünya ekonomisindeki adaletin yeniden tesis edilmesi için güçleri birleştirme ve ‘kuralsız dövüşlerden’ vazgeçme çağrısında bulundu.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Putin, dünya ekonomisindeki adaletin yeniden tesis edilmesi için güçleri birleştirme ve ‘kuralsız dövüşlerden’ vazgeçme çağrısında bulundu.

Dünyada gerçek ticaret savaşlarının körüklendiğine, rakiplerin piyasa dışı yöntemlerle korkutularak ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Putin, bu durumdan çıkış yolu bulmak için çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomideki güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Putin, “İlk adım olarak en azından sosyal ve insani alanın ticari kısıtlamaların ve yaptırımların dışına çıkarılması gerekiyor. İlk ihtiyaç malzemeleri, ilaçlar, tıbbi ekipmanlar söz konusu” diye konuştu.

ASYA’DA GÜVENLİK

Rusya’nın Asya’da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne dayalı eşit ve bütün bir güvenlik sisteminin oluşturulması ile ilgili çabaların yoğunlaştırılmasını savunduğunu söyleyen Rus lider, Asya’daki gerçek güvenliğe ancak kriz ve çatışma olaylarının çözülmesi ve terör tehdidine kararlılıkla karşı konulması yoluyla erişilebileceğinin altını çizdi.

Terör örgütlerine karşı işbirliğinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Putin, “Teröristlerin kimyasal, biyolojik ve bu türden diğer silahlara ulaşmasına izin vermemek, aşırıcılık ideolojilerinin propagandasını durdurmak için her şey yapılmalı” vurgusunda bulundu.

KUZEY KORE, İRAN VE SURİYE

Asya’nın tümündeki güvenlik için Kore Yarımadası’ndaki gerilimin düşürülmesinin önemli olduğunu söyleyen Putin, bu konuda barışçıl diplomatik çabaların alternatifi olmadığını vurguladı.

Rus lider, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin nükleer silahların yayılmaması ile ilgili genel duruma olumsuz etkisine işaret etti ve bu durumda tek mantıklı çözüm yolu olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) katılımcılarının yükümlülüklerine devam etmesini gösterdi.

Asya’daki güvenliğin sağlanmasını amaçlayan bir başka görevin de Suriye’de uzun vadeli istikrarın sağlanması olduğunu vurgulayan Putin, “Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana formatındaki koordinasyonu gerçek anlamda verimli. Birlikte çalışarak, Suriye anayasa komitesinin çalışmalarının oluşturulması ve başlatılması da dahil olmak üzere, Suriye’deki iç sürecin ilerlemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.