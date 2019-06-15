Putin'den Şi Cinping'e doğum günü hediyesi: Rus dondurması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in doğum gününü kutlayarak, Rus dondurması hediye etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamasına göre Putin, Duşanbe’deki etkinlik öncesinde Çin lideri Şi Cinping'in kaldığı konutu ziyaret ederek, 66. doğum gününü kutladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada “Başkan (Putin), Şi Cinping’in ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolü hakkında övgüde bulundu ve Çin liderinin bu yakınlarda gerçekleştirdiği Rusya gezisinin başarılı olduğunu kaydetti” ifadelerini kullandı.

66 yaşına basan Şi Cinping'in doğum gününü tebrik eden Putin ardından, hediye olarak getirttiği Rus dondurmasını sundu.

Şi ise tebriklerden dolayı Putin’e teşekkür ederek, kendisinin Çin’de çok popüler olduğunu ifade etti.