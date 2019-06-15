ABD Kongresi’nden Baltık bölgesinde Rusya’yı ‘caydırma’ tasarısı

Russia Today’in (RT) haberine göre, Baltık bölgesinde ‘Rus saldırganlığını’ caydırmaya yönelik tasarıyı sunan Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Conaway, Rusya’nın NATO’yu ‘zayıflatmaya’ ve Avrupa’da kendi etki alanını oluşturmaya çalıştığını ve bu amaç uğruna ‘baskı ve göz korkutma’ yöntemleri kullandığını ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için hazırlanan bazı önerilerin bulunduğu belgenin kabul edilmesi durumunda ABD, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın askeri ihtiyaçlarını değerlendirecek ve bu ülkelerle ‘işbirliğinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmaların başına geçecek’.

Baltık bölgesindeki askeri varlığın artırılmasını de öneren Conaway, “ABD, Baltık Devletleri’nin mali yükünü azaltmak için, NATO müttefikleri ile maliyet paylaşımı ve dağıtım mekanizmalarının etkin kullanımı da dâhil olmak üzere bölgedeki ülkelere uzun menzilli mobil hava savunma sistemleri sağlama olasılığını araştırmalı” ifadelerini kullandı.

Baltık Ülkeleri ve Polonya başta olmak üzere Batılı politikacılar, açıklamalarında sürekli olarak ‘Rus tehdidinden’ bahsediyor. Aynı zamanda Moskova birçok kez, Rusya’nın asla hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını vurgulamıştı.

Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi, NATO’nun Rusya sınırlarının yakınlarındaki çevik güç kuvvetlerinin sayısının son 2 yılda 25 binden 40 bin kişiye çıkarıldığına, Baltık bölgesindeyse güçlendirilmiş taktik grupların konuşlandığına dikkat çekmişti.