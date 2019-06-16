Rus Zvezda televizyonu, Sukhoi tipi iki savaş uçağının havada yakıt ikmali yaptıklarını gösteren görüntüler yayınladı. Havada yakıt ikmali, Rusya hava güçlerinin pilot eğitimi programlarında mutlaka yer alan bir işlem.

Zvezda’nın yayınladığı görüntülerde bir Su-35S ve bir Su-30SM savaş uçağının hava güçlerinin personel hazırlama programı kapsamında havada yakıt ikmali yaptıkları görülebiliyor.

Zvezda’nın haberinde, savaş uçaklarına yakıt ikmalinin, Moskova’nın 400 kilometre güneydoğusunda yer alan Lipetsk kentinin hava sahasında, 5-6 bin metre irtifada İl-78 tipi bir tanker uçağı tarafından gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca yakıt ikmali esnasında savaş uçaklarının hızının saatte 600 kilometre olduğu da kaydedildi.

Havada yakıt ikmali, Rus hava güçlerinin pilot eğitim programlarında mutlaka yer alan bir işlem. Zira havada yakıt ikmali, savaş uçaklarının, konuşlanma noktalarından çok uzaklarda görevlerini yerine getirmelerine imkan veriyor.

Sukhoi tipi savaş uçaklarının 6 bin metre irtifada yakıt ikmali görüntüleri yayınlandı https://t.co/Ao1GhgMhPZ pic.twitter.com/AwuVNDZbO7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 16, 2019

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