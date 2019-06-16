'Rusya Putin-Trump görüşmesini G20 arifesinde olacak şekilde de organize etmeye hazır, ABD’den henüz sinyal yok'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Putin-Trump görüşmesinin Osaka’da düzenlenecek olan G20 zirvesinin arifesinde yapılacak şekilde de organize etmeye hazır olduğunu, fakat ABD’den bu konuda henüz sinyal olmadığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan ‘Kremlin. Moskova. Putin’ programında konuşan Peskov, Rus yetkililerin Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşecek olan G20 liderler zirvesinin öncesine denk gelecek şekilde de organize etmek üzere temaslara hazır olduklarını, ancak Washington’dan bu konuda henüz sinyal almadıklarını kaydetti.

Rusya ve ABD liderlerinin arasında tam formatlı bir zirvenin organizasyonu için belirli herhangi bir zamanın olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, “Görüşme G20’nin başlangıcının arifesine de denk getirilebilir, ancak biz, en azından şimdilik Amerikan tarafından buna yönelik herhangi bir girişim olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Daha önce Putin ve Trump’ın 28-29 Haziran’da gerçekleşecek olan G20 liderler zirvesi sırasında ‘ayaküstü’ kısa bir görüşme yapabileceklerini açıklamış olan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konudaki nüansları çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekli, zira Trump ‘ben Çinlilerle de, Ruslarla da, diğer ülkelerle de görüşeceğim’ diyor. Belki de diplomatların ifade ettiği şekilde ‘ayaküstü’ kısa görüşmeleri kast ediyor olabilir. Ancak bu elbette ki tam formatlı görüşme olmaz ve gerçekten gündemde olup görüşülmesi gereken konuların tümü ele alınamaz.”