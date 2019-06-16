Putin'le Direkt Hat programına şimdiden 600 bin başvuru yapıldı

Rossiya 24 televizyonunun çağrı merkezlerinden gelen verilere dayandırdığı haberde, Putin'in halkın sorularını yanıtlayacağı Direkt Hat programına katılmak üzere yapılan başvuru sayısının bugün saat 15.00 itibarıyla neredeyse 600 bine ulaştığı duyuruldu.

İstatistiklere göre programa katılmaya yönelik başvuruların 354 bin 607’si telefon, 160 bin 926’sı ise SMS ile yapıldı. Ayrıca 27 bin 469 başvuru mobil uygulamalar, 21 bin 56 başvuru ise sosyal paylaşım ağları üzerinden yöneltildi. 20 bin 950 kişi siteye yazdıkları mektuplarla başvururken, 14 bin 119 kişi de MMS mesajı yolladı.

Daha önce Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus liderin soruları yanıtlayacağı Direkt Hat programı 20 Haziran'da Moskova saatiyle 12:00'da (TSİ ile aynı) gerçekleştirilecek.

Program Rusya'da Pervıy Kanal, Rossiya 1, Rossiya 24, NTV, MIR ve OTR televizyon kanalları ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossiya radyo istasyonlarından canlı olarak yayınlanacak. Sosyal ağ kullanıcılarının da canlı olarak izleyebileceği yayın için soruların alımına 9 Haziran 8:00’da başlandı ve 20 Haziran'daki programın sonuna değin devam edilecek.

Geçen yıl 7 Haziran’da gerçekleştirilen Direkt Hat programı dört saatten 20 dakika sürmüştü. İlki Nisan 2001’de gerçekleşen ve o tarihten bu yana her yıl düzenlenen Direkt Hat programının bu yıl 17.’si olacak.