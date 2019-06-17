Serbest bırakılan Rus araştırmacı gazeteci Golunov, popülerlikten rahatsız

Gözaltı ve daha sonraki ev hapsi kararı da Moskova ve Rusya’nın diğer kentlerinde protestolara yol açmıştı. Gazeteciler ve kamuya mal olmuş kişiler de gözaltı sırasında gazeteciye polis tarafından güç kullanıldığı yönündeki iddiaların detaylı şekilde araştırılmasını savunmuştu. Rusya’nın önde gelen üç gazetesi de Golunov’a destek manşetiyle çıkmıştı. Daha sonra görülen mahkeme ile Golunov hakkındaki tüm suçlamalar delil yetersizliği nedeniyle kaldırılmıştı.
‘SUÇLAMALAR ABSÜRT’
Golunov, gözaltına alınmasından birkaç gün sonra ev hapsi hükmü yediği mahkemeye çıkana dek kendisine yönelik desteği bilmediğini ifade etti.
Golunov, “Mahkemede kapalı pencerelerin ardında insanların desteklediğini gördüm ve duydum. Beni destekleyen, eylemlere giden herkese minnettarım. Arkadaşlarım Tokyo’da bile bana destek eylemi düzenlendiğini söyledi” dedi.
Freed journalist #Golunov 'touched' by public support but uncomfortable with sudden popularityhttps://t.co/qkkJi0Pyv1 pic.twitter.com/HPPKhV96p3— RT (@RT_com) 16 Haziran 2019
‘OLAYLARI SİNDİRMEM GEREK’
Olanları sindirmesi gerektiğini belirten Golunov, böyle bir şeyle popülerlik kazanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Ülke çapında ün kazanmasının araştırmacı gazetecilikle uyuşan bir şey olup olmadığına karar veremediğini belirten Golunov, tek bildiğinin olumlu yönde bir değişime yol açmak istediği olduğunu kaydetti. Golunov, olanlarla kazandığı ünden menfaat sağlamayacağını kaydetti.
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