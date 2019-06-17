Serbest bırakılan Rus araştırmacı gazeteci Golunov, popülerlikten rahatsız

Uyuşturucu suçlamasıyla hakkında ev hapsi kararı verilen ancak daha sonra üzerindeki tüm suçlamaların kaldırılmasıyla serbest kalan Rus gazeteci İvan Golunov, kamuoyunda bu kadar dikkat çekmesinin kendisini şaşırttığını söyledi. Golunov, destekten dolayı minnettar olduğunu, ancak olayların getirdiği ani popülerlikten rahatsız olduğunu belirtti.

Yolsuzlukla ilgili haberler üzerinde uzman Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov, geçen hafta perşembe günü uyuşturucu satıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Golunov, çantasında bulunan uyuşturucuların başkaları tarafından koyulduğunu savunmuştu.

Gözaltı ve daha sonraki ev hapsi kararı da Moskova ve Rusya’nın diğer kentlerinde protestolara yol açmıştı. Gazeteciler ve kamuya mal olmuş kişiler de gözaltı sırasında gazeteciye polis tarafından güç kullanıldığı yönündeki iddiaların detaylı şekilde araştırılmasını savunmuştu. Rusya’nın önde gelen üç gazetesi de Golunov’a destek manşetiyle çıkmıştı. Daha sonra görülen mahkeme ile Golunov hakkındaki tüm suçlamalar delil yetersizliği nedeniyle kaldırılmıştı.

‘SUÇLAMALAR ABSÜRT’

Süreçle ilgili Russia Today’e (RT) konuşan Golunov, kendisine uyuşturucu suçlamasının yöneltilmesinin absürt olduğunu, asla uyuşturucu ile bir bağlantısı olmadığını ifade etti.

Golunov, gözaltına alınmasından birkaç gün sonra ev hapsi hükmü yediği mahkemeye çıkana dek kendisine yönelik desteği bilmediğini ifade etti.

Golunov, “Mahkemede kapalı pencerelerin ardında insanların desteklediğini gördüm ve duydum. Beni destekleyen, eylemlere giden herkese minnettarım. Arkadaşlarım Tokyo’da bile bana destek eylemi düzenlendiğini söyledi” dedi.

Freed journalist #Golunov 'touched' by public support but uncomfortable with sudden popularityhttps://t.co/qkkJi0Pyv1 pic.twitter.com/HPPKhV96p3 — RT (@RT_com) 16 Haziran 2019

​‘OLAYLARI SİNDİRMEM GEREK’

Olanları sindirmesi gerektiğini belirten Golunov, böyle bir şeyle popülerlik kazanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Golunov, şu ifadeleri kullandı, “Geriye gidip tüm bunların gerçekleşmemiş olmasını sağlamak isterdim. Sonra da her ne kadar yorulduğumu sıkça söylesem de gerçekten çok sevdiğim işimi yapardım. İnsanlar beni tanıyor. Sokakta bir temizlik görevlisinden şapkasını satın almak ve işleri yatıştırmak için gözlük takmak zorunda kaldım. Bir sigara içmek için durduğunuzda tanımadığınız insanlar gelip ‘Bu sen misin, tebrik ederiz. Seni destekliyorduk' diyor. Bu biraz şaşırtıcı bir şey.”

Ülke çapında ün kazanmasının araştırmacı gazetecilikle uyuşan bir şey olup olmadığına karar veremediğini belirten Golunov, tek bildiğinin olumlu yönde bir değişime yol açmak istediği olduğunu kaydetti. Golunov, olanlarla kazandığı ünden menfaat sağlamayacağını kaydetti.