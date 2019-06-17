Su-27 ve Su-30 avcı uçaklarının alçak irtifa uçuşu böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 ve bir Su-30 avcı uçağının Kafkasya’nın dağlık ve ormanlık bölgesinde gerçekleştirdiği alçak irtifa uçuşun videosunu yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda, bir Su-27 ve bir Su-30 avcı uçağı, Kafkasya’nın dağlık ve ormanlık bölgesinde düşük irtifada uçarken görüntüleniyor. Pilot kabinlerinden çekilen görüntülerde uçakların kalkışı, uçuş süreci ve inişleri görülebiliyor.

Videoya ilişkin açıklamada, pilotların karmaşık hava akrobasi, 100 metrenin altındaki irtifada pilotaj ve süpersonik hızlarda hava çatışması unsurlarını içeren manevralar yaptığı kaydedildi.

Açıklamaya göre pilotlar ayrıca hava ve kara hedeflerine yönelik saldırı imitasyonu yaptı, hava sınırını ihlal eden uçakların önlenmesi ve inmeye zorlanması ile ilgili yöntemleri pekiştirdi.

ÇİN İLE VİETNAM DA KULLANIYOR

Rus Sukhoi şirketinin imal ettiği çok amaçlı Su-27 avcı uçağı, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri kabul ediliyor. 2002’den bu yana üretilen uçağın bu modifikasyonunda gelişmiş navigasyon, iletişim ve nişangah sistemleri bulunuyor. Şu anda Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin en yaygın olarak kullanılan uçakları olan Su-27’ler ayrıca Hindistan, Çin, Vietnam ordularına da hizmet ediyor.

İlk uçuşunu 1989’da gerçekleştiren Su-30 avcı uçağı, her türlü hava koşullarında gece-gündüz hava hedeflerini imha edebiliyor. Su-30’lar şu anda Rusya’nın yanı sıra Hindistan, Çin, Vietnam ve Venezüella orduları tarafından da kullanılıyor.