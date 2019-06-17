Peskov: Trump'a Rusya'ya yönelik siber saldırılar hakkında bilgi verilmediyse, siber savaş emareleriyle karşı karşıyayız

New York Times'ın konuya ilişkin haberiyle ilgili soruları yanıtlayan Peskov, "Bildiğim kadarıyla, bu haber Başkan Donald Trump tarafından kesin bir dille tekzip edildi. Eğer bazı devlet organları bu saldırıları Trump'a haber vermeden düzenliyorsa bu bilgi, Rusya'ya yönelik bir siber savaşın tüm emarelerinin varsayımsal olasılığına işaret ediyor" dedi.

Rusya'nın stratejik ve hayati öneme sahip ekonomi alanlarının birçok kez yurtdışından siber saldırıya maruz kaldığını ve saldırıların sürdüğünü kaydeden Peskov, Rus ekonomisine ve ekonominin hassas sektörlerine zarar gelmemesi için ilgili kurumların büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her türlü siber suçlara müşterek olarak karşı koyulması için uluslararası işbirliği kurulması yönünde inisiyatif aldığını anımsatarak, maalesef ABD'li partnerlerin bu önerileri yanıtsız bıraktığını vurguladı.

New York Times, ABD gizli servislerinin Rusya’nın enerji sistemlerine virüsler bulaştırma çabalarını artırdığını belirtmişti.

ABD hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD’nin 2012’den bu yana Rusya’daki elektrik şebekelerinin kontrol sistemlerini takip ettiği ama şimdi daha agresif strateji tercih ettiği ifade edildi. Gizli servislerin temel görevinin Rus enerji sistemlerine kötü amaçlı yazılımları uygulamak olduğu kaydedilmişti.

Habere çok sert tepki gösteren Trump, "Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir" ifadelerini kullanmıştı.