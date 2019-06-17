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20:54 17 Haziran 2019
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    Rus milletvekili Savelyev: Türkiye Festivali halk diplomasisine önemli katkı sağlıyor

    © AA / Sefa Karacan
    Rusya
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    Amur Gadjiev
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    Moskova’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Sputnik’in stratejik ortaklığını üstlendiği Türkiye Festivali’ni değerlendiren Rus milletvekili Dmitriy Savelyev, bu etkinliğin iki ülke arasındaki halk diplomasisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

    Mehter Takımı - Türkiye Festivali
    © Fotoğraf : Türkiye Festivali Basın Merkezi
    Moskova’da Türkiye Festivali kapılarını açtı
    Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya’nın başkenti Moskova’daki Krasnaya Presnya parkında 14-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Savelyev, 3 gün boyunca onlarca aşçı, usta, dansçı ve şarkıcının Moskovalılara ve başkent konuklarına Türkiye’nin geçmişi ve geleceğini, kültür ve geleneklerini tanıttığı festivalin iki ülke arasındaki halk diplomasisine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

    “100 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren festival, 3 yıldan beri düzenleniyor ve bu, yurttaşlarımızın Türk halkının kültürel zenginliklerine gösterdiği ilginin giderek arttığını ortaya koyuyor. Bu tür etkinlikler, son yıllarda gerçek bir yükseliş döneminden geçen Rus-Türk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor” diyen Savelyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Genel olarak birçok sergi, konser ve tiyatro gösterisinin yapılmasının planlandığı Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın Rusya ve Türkiye’nin vatandaşlarına, her iki ülkenin modern sanatını tanıma olanağı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kültür alanındaki bilgi ve birikimlerini paylaşma fırsatı verdiğini de belirtmek isterim. Kültürel paylaşım özellikle de turizm sektörüne olumlu ivme kazandıracak. 2018’de 6 milyonun üzerinde Rus seyyah Türkiye’de bulundu, her iki yöndeki turist sayısının daha da arttırılması için ek yeni olanaklar değerlendiriliyor ve bu durum şüphesiz hem devlet düzeyinde, hem de şahıslar arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağlayacak.”

     

    Etiketler:
    Türkiye Festivali, Sputnik, Moskova, 2019 Rusya Türkiye Kültür Yılı
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