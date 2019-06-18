Rusya, 6 yıl aradan sonra Paris Airshow'a dönüyor

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından olan Uluslararası Paris Airshow’da Rus amfibi uçağı ile sivil helikopterler sergilenecek.

Rus uçak yapımcıları, Ukrayna’daki olaylar ve Kırım’ın Rusya’ya bağlanması nedeniyle Batı ile ilişkilerde yaşanan soğuma ve uygulanan yaptırımlar yüzünden 2014’ten bu yana Paris Airshow ve Farnborough Airshow havacılık ve uzay fuarlarında ürünlerini sergilemiyordu.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAK) bu yıl Be-200Chs amfibi uçağını tanıtacak. Genel olarak yangın söndürmede kullanılan 12 ton su kapasiteli Be-200 ayrıca suda arama kurtarma çalışmalarında ve yük taşımada da kullanılabilir. Bu uçağın 10 tanesiRusya Acil Durumlar Bakanlığı, 1 tanesi de Azerbaycan tarafından kullanılıyor.

UAK’tan yapılan açıklamada, “Son yıllarda bilinen sebeplerden dolayı Paris Airshow ve Farnborough Airshow’da askeri teçhizatımızı sergilemiyoruz. Fuarlar alanında öncelik Güneydoğu Asya ve Güney Amerika piyasalarına verildi. Bu yıl Be-200 tanıtıyoruz, çünkü özellik toplamına göre amfibi sınıfının en iyisi. Böyle bir uçak, sezon yangınlarından mustarip Akdeniz ülkeleri tarafından talep görebilir. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait Be-200’ler düzenli olarak Avrupa’daki yangınlarda yardımcı oluyor” ifadelerine yer verildi.

Paris Airshow’da, 1989’dan bu yana ilk kez Rus sivil helikopterler sergilenecek. Rusya Helikopterleri Şirketi, Ansat adlı 2 hafif helikopter sunacak.

Paris Airshow organizatörleri, fuara uçaklar, helikopterler ve insansız hava araçları olmak üzere 142 aracın sergileneceğini bildirdi.