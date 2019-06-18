Kommersant: Putin, Rusya’nın tamamını kapsayan elektronik vize uygulaması için talimat verdi

Kommersant'ta yer alan haberde Rusya Devlet Başkanı Putin’in 1 Ocak 2021’den itibaren Rusya’ya elektronik vize ile giriş olanağı getirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Habere göre, tek girişlik ve 16 güne kadar kalma olanağı verecek vize sadece turistik değil; iş, özel ve insani amaçlarla yapılacak seyahatler için de kullanılabilecek.

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Ocak 2021’den itibaren Rusya seyahatlerinde elektronik vize kolaylığı getirilmesi yönünde talimat verdi.

Tek girişlik ve 16 güne kadar ülkede kalma olanağı verecek bu vizeler, turistik seyahatlerin dışında iş, özel ve insani amaçlarla yapılacak seyahatlerde de kullanılabilecek.

İnternet üzerinden sağlanacak elektronik vize kolaylığından yararlanacak ülkelerin listesi hükümet tarafından onaylanacak. Listeyi Rusya Dışişleri Bakanlığı hazırlayacak.

Gazetenin edindiği bilgilere göre listede Çin, Güney Kore, Japonya, AB ülkeleri ve AB üyesi olmayan Schengen ülkeleri kesin olarak girecek; ayrıca Yeni Zelanda da bu imkândan faydalanacak ülkeler arasında yer alabilir.

ABD’NİN LİSTEDE OLMASI PLANLANMIYOR, TÜRKİYE’YE YÖNELİK BİLGİ VERİLMEDİ

İngiltere, Kanada ve ABD’nin ise bu listede yer alması planlanmıyor.

Diğer yandan haberde Türkiye’nin listede olup olmayacağına dair bir bilgi verilmiyor.

Rusya’da şu an elektronik vize uygulamasından sadece Uzakdoğu Bölgesi’nde yararlanılıyor. İnternet üzerinden alınan bu vize uygulamasından Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları faydalanabiliyor. 1 Temmuz’dan itibaren Kaliningrad Bölgesi de elektronik vize ile ziyaret edilebilecek.

VİZE ÜCRETİ 50 DOLARA KADAR ÇIKACAK

Ancak Uzakdoğu ve Kaliningrad bölgelerine yönelik elektronik vize uygulamasının aksine, Rusya’nın tamamını kapsayan elektronik vize uygulaması için ücret 50 dolara kadar çıkacak.

Elektronik vize ilk etapta yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan gibi kentlerde uygulanacak.

VEDOMOSTİ’YE GÖRE PESKOV DOĞRULADI

Öte yandan Vedomosti gazetesi de konuyla ilgili görüşmelerde yer alan bir kaynağın, Kommersant’ın haberini dayandırdığı belgeyi doğruladı.

Vedomosti’nin haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da “Elektronik vize uygulaması üzerinde gerçekten de çalışılıyor. Başbakan’a, İçişleri ve Dışişleri bakanlarına ve FSB Başkanı’na talimat verildi” dedi.