Narışkin: Batılı ülkeler, Rusya altyapısına saldırılar düzenlemeyi planlıyor 

Rusya'nın Ufa kentinde yapılan uluslararası güvenlik konulu bir toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Narışkin, Batı'nın Rus altyapısına siber saldırılar düzenleme planlarına ilişkin bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Narışkin, SVR birimlerine bu konuda hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.

New York Times, ABD gizli servislerinin Rusya’nın enerji sistemlerine virüsler bulaştırma çabalarını artırdığını belirtmişti.

ABD hükümetindeki bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD’nin 2012’den bu yana Rusya’daki elektrik şebekelerinin kontrol sistemlerini takip ettiği ama şimdi daha agresif strateji tercih ettiği ifade edildi. Gizli servislerin temel görevinin Rus enerji sistemlerine kötü amaçlı yazılımları uygulamak olduğu kaydedilmişti.

Habere çok sert tepki gösteren Trump, "Başarısız New York Times'ın ABD'nin Rusya'ya karşı siber saldırıları önemli ölçüde artırdığına dair haber yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu ülkemiz için kötü bile olsa her türlü haberi yapmak için umutsuzca çırpınan bir zamanların büyük gazetesinin sanal vatana ihanet eylemidir" ifadelerini kullanmıştı.